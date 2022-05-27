Diğer kapılara göre daha detaylı bir temizlik isteyen ve malzemeleri gereği daha hassas olan beyaz kapıları temizlerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenebileceğiniz, beyaz kapılar nasıl temizlenir gibi sorulara cevap bulabileceğiniz yazımız…

Temizlik Ürünleri Kullanmayın

Öneri: Her zaman kusursuz bir temizlik için kullandığınız cif, çamaşır suyu, tuz ruhu, Arap sabunu gibi akla ilk gelen temizlik ürünlerine maalesef ki beyaz kapı temizlerken veda etmeniz gerekiyor. Çünkü bu tip ürünler, beyaz kapıları temizlerken aynı zamanda aşırı bir şekilde yıpratıp çürütmeye neden oluyor.

Önce Tozunu Alın

İster günlük temizlik ister detaylı bir temizlik olsun beyaz kapılarınızı kolay bir şekilde temizleyebilmek ve üzerinde çizik oluşmasını önleyebilmek için mutlaka önce tozunu almaya dikkat edin. Bu sayede beyaz kapılarınızı zarar vermeden temizlemiş olun.

Özellikle mevsim değişikliklerinde, ilkbahar ve kış başlangıçlarında, hanımların yaptığı yoğun temizliklerde kapı temizlikleri mutlaka gündeme gelir. Evlerimizin kapı ve pencereleri ahşap, çelik, plastik temelli pimapen tipi doğramalardan ya da alüminyumdan yapılır.

O yoğun temizlik zamanlarında hanımlar ellerinde bez ve çeşitli temizleme ürünleriyle kapı ve pencereleri uzun uzun silerler. Bu konuda kapı çeşidine göre temizlik malzemesi seçimi daha iyi sonuç verecektir. Beyaz kapılar nasıl temizlenir konusunda en verimli sonucu bu şekilde alabilirsiniz. Beyaz kapılar hem pen türü doğramalardan hem de boyalı ahşap malzemeden yapılmış olabilir. Bu gibi kapıların temizliğinde akla hemen gelen çamaşır suyu ile silmek uygulamasını tercih etmeyin. Aynı şekilde tuz ruhu gibi ağır kimyasallar da kullanmayın. (Arap sabunu pek çok kadın tarafından en iyi çözüm olarak kabul ediliyor.)

Sert sünger gibi çizici temizlik ürünleri değil de yumuşak bezler kapı silmede çok daha işe yararlar. Eski fanila ve tişörtlerden elde edilen temizlik bezleri her zaman idealdir.

Ev Temizliğinde Kullanabileceğiniz Yiyecekler

Soğan ve Patatesten Yardım Alın

Sararmış kapıların temizliği konusunda yemek yapmakta kullandığınız değişmez iki yiyeceği doğal temizlik malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Bunlar çiğ patates ve haşlanmış soğandır. Ortadan ikiye kestiğiniz çiğ patatesi beyaz kapıların üzerindeki lekelere sürerseniz kolayca çıktığını göreceksiniz. Kabukları soyulmuş soğanı biraz haşlarsanız sonrasında ılınmış suyunu da lekeli kapılar nasıl temizlenir konusunda çözüm için kullanabilirsiniz. Yumuşak bir temizleme bezi ve bu su yardımıyla beyaz kapı temizliği mümkün olmaktadır.

Kapınızda camlı bölüm varsa camsil kullanmanız gerekebilir. Silme sonrasında beyaz kapıyı güzelce kurulamak da uzun süreli çürümelere karşı alabileceğiniz iyi bir önlemdir.

Evlerde temizlik amacıyla kullanabileceğiniz yiyecekler ve kolayca hazırlanan karbonat ve sirkeli karışımlar temizlik sırasında doğal malzemeleriniz olabilir. Böylece ağır kimyasal temizleyicileri kullanmaktan ve dikkat etseniz bile kokularını solumaktan kurtulursunuz. Özellikte yağ çözücü ve kireç sökücü olarak satılan ev temizleyicilerinin yoğun kimyasal koku çıkardığını hatırlatmak isteriz.

Ahşap Temizleyici Edinin

Beyaz kapınız aynı zamanda ahşap malzemeden yapılmışsa ahşap temizleyicileri yardımınıza koşabilir. Çamaşır suyu gibi yıpranmaya neden olacak ürünler yerine iyi bir ahşap temizleyicisi ile beyaz kapılarınızı güvenle temizleyebilirsiniz.

Amerikan kapı hangi deterjanla silinir?

Beyaz sabun, özellikle Amerikan kapı modellerinde etkili ve zararsız bir deterjandır. Aynı zamanda Arap sabunu ile Amerikan temizliği de ev hanımları tarafından sıklıkla tercih edilen etkili yöntemdir. Ahşap kapı temizliği için deterjan seçimi ise mutlaka ahşap temizleyicilerden yana yapılmalıdır.

Kapı silme suyuna ne konur?

Ilık su dolu kovaya bir miktar beyaz sabun rendeleyin.

Bulaşık sabunlu su ile ahşap kapınızı silebilirsiniz

Diğer ahşap kapılara göre daha hassas olduklarından sirke ya da temizlik malzemeleri kullanılmaması kapının kullanım ömrünü uzatacaktır.

Ahşap kapı ne ile temizlenir?

Bulaşık sabunlu su ile ahşap kapınızı silebilirsiniz Aşındırıcı olmayan bir süngeri suya batırın ve ahşap kapınızın yüzeyini ovalayın. Ayrıca kapıdaki köşelere ve desen aralarına girmek için küçük bir fırça (diş fırçası gibi) kullanabilirsiniz. Bitirdiğinizde, sabunlu artıkların tümünü suyla durulayın.