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Gündem Beyaz Futbol’da Rasim Ozan Kütahyalı’dan Serenay Sarıkaya itirafı
Gündem

Beyaz Futbol’da Rasim Ozan Kütahyalı’dan Serenay Sarıkaya itirafı

Beşiktaş’ın Kayserispor’u 4-2 yendiği maç sonrası Beyaz Futbol’da yorum yapan Rasim Ozan Kütahyalı’nın Serenay Sarıkaya itirafı çok konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 10:37:00 -

Beşiktaş’ın Kayserispor’u kendi sahasında 4-2 yenerek galibiyet hasretine son vermediği maçın yankıları devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın istifası sonrası yeni Teknik Direktör arayışına giren Beşiktaş’ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro’nun Beşiktaş’a geleceği iddia edildi. Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası yayınlanan Beyaz Futbol programında Bruno Pinheiro ile ilgili yapılan yorumlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Bruno Pinheiro hakkında yorum yapan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilginç benzetme geldi. Cast direktörlüğü yaptığını söyleyen Kütahyalı’nın Serenay Sarıkaya itirafı dikkat çekti. İşte o sözler:

Ben tam 6 sene Plato filmde Sinan Çetin’de casting direktörlüğü yaptım. Cast direktörlüğü yaptım bu adamın cast’ını söylüyorum. Hatta Serenay Sarıkaya’yı biz Antalya’dan bulduk. Sinan Çetin’le beraber. Pinheiro'yu cast olarak bir filme koysam El Çapo rolüne Erman Toroğlu’yu koyarım yancısı olarak da bunu koyarım.

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Yorumlar

Ali Veli

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