Beyaz ekmek zararlı mıdır?

Bunların en önemlisi de beyaz ekmeğin zararlı olup olmadığı üzerinedir. Düşünüldüğünde beyaz ekmeğin insanlara sadece kısa süreli doygunluk hissi vermekten bir işe yaramadığı fark edilecektir. Bunun en önemli sebebi de beyaz ekmeğin kalitesiz bir karbonhidrat olmasından kaynaklanmaktadır.

Yapı olarak bakıldığında beyaz ekmeğin besleyici bir özelliği bulunmamaktadır. Posa, vitamin ya da mineral bakımından oldukça fakirdir. Sofralarda tüketilerek sadece açlığın bastırılmasına yardımcı olunmaktadır.

Yani beyaz ekmek boş yere mideyi doldurmaktadır. Böylelikle hiçbir fayda sağlamadan sindirim sistemindeki organların yorulmasına neden olmaktadır. Bu yüzden de tüketilmesinin sağlık açısından fazla bir faydası bulunmamaktadır.

Beyaz ekmeğin en büyük zararlarının başında ise düşük glisemik indekse sahip olması gelmektedir. Bunun anlamı beyaz ekmek tüketildiğinde hızlı bir şekilde kana karışmasıdır. Böylelikle vücut hormon salgılayarak kandaki şeker seviyesinin tekrardan normal düzeye inmesini sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak da kısa süre sonra tekrardan acıkma hissedilmektedir.

Eğer sindirilen besinler yavaş yavaş kana karışırsa uzun süreli tokluk da beraberinde gelmektedir. Yani beyaz ekmek tüketildiği takdirde sadece kısa süreliğine fayda sağlanılmış olunur. Kısa bir süre sonra tekrardan acıkılacağı için beyaz ekmek tüketmek hiç besleyici değildir.

Buna ek olarak unutulmaması gereken beyaz ekmek hızlı bir şekilde kana karışır ve tekrardan vücut tarafından kan şekeri normal düzeye çekilir. Bu kan şekerinin hızlı bir şekilde dalgalanmasıdır. Beyaz ekmek gibi glisemik indeksi düşük olan yiyecekler tüketildiği takdirde bu durum gözlenmektedir. Bu şekilde dalgalanmalar da uzun süre diyabet risklerini arttırmaktadır.

Böyle bir durum meydana gelmemesi için beyaz ekmeğin tüketilmemesi tavsiye edilen bir durumdur. Onun yerine tam buğday, tahıl ya da kepekli ekmeğinin tüketilmesi daha sağlıklı olmaktadır. Bu durum için insanların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.