Beyaz çayın cilde faydaları keşfedildi! Bir çok faydası ortaya çıktı: Şok eden karışım! Bunu şimdiden yapın

Beyaz çay, son zamanlarda en çok tüketilen bitki çayları arasında yer alıyor. Beyaz çay, sağlıklı oluşu sebebiyle severek tüketiliyor. Diğer çaylara göre hafif olan beyaz çayın içerisinde antioksidan zengini olan kateşin maddesi yer alıyor. Kateşin maddesi yeşil çayın içerisinde de çok fazla bulunuyor. Beyaz çay bu sebeple yeşil çaya alternatif olan bitki çayları arasında bulunuyor. Dünya çapında değeri en yüksek çaylardan biri olan beyaz çay, stresi ve gerginliği azaltıyor, cilde iyi geliyor. Bunun yanı sıra metabolizmaya olan olumlu etkileri sayesinde kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

Beyaz Çay Nedir?

Beyaz çayın cilde faydaları, beyaz çay ilk olarak Çin de keşfedilmiştir. Şuanda günümüzde de oldukça popüler bir çay haline geldi. Beyaz çay, çay bitkilerinin açmadan tomurcuklarının toplanıp kurutulması ile elde edilir. Beyaz çay c vitamini ve K vitamini bakımından zengindir. Beyaz çay birçok işlemden geçirilmeyip, içerisinde katkı maddesi ilave edilmediğinden doğal bir çaydır. Bu nedenle üretim miktarı azdır. Ülkemde genellikle beyaz çay doğu Karadeniz de yetiştirilmektedir. Beyaz çay antioksidan bakımından oldukça zengindir. Bu nedenle toplumda gençlik çayı olarak ta bilinmektedir.

Beyaz Çayın Cilde Faydaları

Beyaz çay insan sağlığı için faydalı olmasının yanında cilt bakımda da önemli bir yere sahiptir. Gelin beraber beyaz çayın insan sağlığına faydalarını inceleyelim.

Beyaz çay metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Yaz aylarında bolca tüketilmesi önerilir.

Bu insan sağlığı için faydalı olan çayın içindeki kateşinler kanser hastalığının geçmesini sağlar ve vücudun kanser hastalığına karsı savunma oluşturmasına yardımcı olur.

Fazla kilonuz varsa beyaz çay ile zayıflayıp, formunuzu koruyabilirsiniz. Vücuttaki yağ yakışını hızlandırmayı sağlar.

Beyaz çay diş sağlığı için faydalı olup, ağız kokusunu önler.

Damar sağlığı için faydalı olan beyaz çay, kötü kolesterolü düşürür ve damar tıkanıklığını ve kanın pıhtılaşmasını engeller.

Diyabet hastalığının tedavisinde kullanılır.

Virüs ve bakterilere karşı Vücudun savunma oluşturmasını sağlar.

Beyaz Çayın Cilde Faydaları

Beyaz çayın cilt için Faydaları saymakla bitmiyor. Beyaz çay halk arasında gençlik çayı olarak bilinmektedir.

kalojen miktarını oldukça fazla olan beyaz çay ciltteki kalojen yıkımını engeller.

Cildin elastik güzelliğinin azalmasını engeller ve cildin sıkılaşmasını sağlar. Selülit oluşumunu minimuma indirir.

Yaşınız ilerlese de cildinizin yaşlanmasını geciktirir. Yaş aldıkça cildin güzelleşmesini sağlar.

Cildin parlak ve güzel görünmesini sağlarken, cildin kurumasını engeller.

Beyaz çay cildi zararlı ışınlardan korur. Cilt bakımı üzerindeki lekelerin azalmasını sağlar.

Cilt üzerinde oluşan herhangi bir hasarın iyileşme süresini azaltır.

Beyaz çay pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

Beyaz çay kalp sağlığını korur.

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Kırışıklıklar İçin Beyaz Çay Maskesi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı beyaz kil

1 yemek kaşığı demlenmiş beyaz çay

1 tatlı kaşığı buğday yağı

1 tatlı kaşığı ozon yağı

Hazırlanışı ve Uygulanışı

Beyaz çayımızı demeyelim ve 1 bardak beyaz çayı alalım. Bir kabın içerisine beyaz kil, buğday yağı ve ozon yapını bir cam kavanozun içerisine katarak homojen hale gelene kadar karıştıralım. Yaptığımız maskeyi cildimize oval hareketlerle masaj yaparak uygulayalım. Maske yüzümüzde 10dk kaldıktan sonra ılık su ile yıkayabilirsiniz. Bu maskeyi haftada bir defa yapmanız gerekir. Maske bittikten sonra nemlendirici sürmeyi unutmayalım.

Beyaz Çayı Nasıl Demlemeliyiz?

Beyaz çayı demlerken kaynatılmaması gerekir. Aksı halde çayınızın tadı acıyacaktır. Bu nedenle suyu öncelikle kaynatın, sonrasında çay demleme bardağına suyu boşaltın. Suyun içerisine 1tatlı kaşığı beyaz çayı katıp demleme ye bırakın, 10dk demlenmesini yeterli olacaktır. Çayını süzek yardımı ile süzerek içmeye hazır hale getirebilirsiniz. Çayınız hazır afiyet olsun. Günde 3 çay bardağı çay içebilirsiniz. Demlediğiniz çayın içerisine taze otları da katabilirsiniz.