Beyaz çay: Ender Saraç'tan beyaz çayın faydaları! İşte yemek sonrası, kahvaltı görüşmelerinde baş tacı

Beyaz Çayın Faydaları Nelerdir?

Beyaz çay aslında yeşil çay ve siyah çayla aynı bitkidir ama antioksidant oranı daha yüksektir ve işlemden geçmemiştir.

-C ve K vitaminleri açısından oldukça zengin olan bir çay türüdür.

-Özellikle yumuşak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmayı sağlamaktadır.

-Hücrelerin yenilenmesinde de önemli rol oynar.

-Yüksek tansiyonu düşürücü özelliği de bulunur.

-Ayrıca kan basıncını da düzenlemeye yardımcı olmaktadır.

-Kötü kolesterolü düşürür. Ayrıca kolesterolü dengede tutar.

-Beyaz çayda kanseri önleyici bir yapıya sahiptir.

-Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve bağırsakların iyi çalışmasına yardımcı olur.

-Ayrıca kafein oranı da yüksek olmadığı için gönül rahatlığı ile tüketilebilir.

-Zihni kuvvetlendirici ve sakinleştirici özelliği de vardır.

-Yağ yakıcı özelliği de bulunduğu için zayıflamaya da yardımcı olmaktadır. Kilo vermek isteyenlerin gün içerisinde rahatlıkla içebilir.

Doğadan beyaz çayın faydaları

-Yorgunluğu gideri ve enerji verir.

-Kemikleri güçlendirir ve kemik sağlığını korur.

-Metabolizmayı hızlandırarak daha kolay kilo vermeyi sağlar.

-Dişlerin sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı olur.

-Ayrıca beyaz çay Tip 2 diyabetinde önlenmesine ve düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

-Kalp krizi ve felç gibi hastalıkları da önleyici özelliği bulunmaktadır.

-Beyaz çayın ağrıları hafifletici özelliği de bulunmaktadır.

-İnsülin direnci de düşürmeye yardımcı olur.

-Özellikle cildin yaşlanmasını da önleye yardımcı olmaktadır.

-Kan akışını daha düzenli olmasını sağlar.

-Diğer çaylara göre daha çok antioksidan içerir.

Beyaz çay işlem görmezken, siyah ve yeşil yaş işlem görmektedir. Cilde oldukça iyi gelen beyaz çay, kanser üzerinde de etkisini göstermektedir.

Her çay da olduğu gibi fazla tüketilmesi de zararlıdır. O yüzden günde en fazla 2 fincan tüketilmesi yeterli olmaktadır.

Demlenmesi: Yeşil çayla aynı şekilde demlenilir. Kaynamış suyun içerisine bir tutam beyaz çayın atın ve 2-3 dakika demlemeye bırakın. Afiyet olsun.

Yatmadan önce beyaz çay içmek: Gece İçilir mi? İçeriğindeki kafein oranının siyah çaydan daha düşük olduğu kabul edilse de beyazçay da hatırı sayılır miktarda kafein içerir. Bu nedenle gece ve yatma zamanına yakın vakitlerde tüketimi önerilmez. Bu çayı tüketmek için en ideal zamanlar sabah saatleri ve kahvaltı zamanıdır. Beyaz çayın fiyatı farklılk gösterir. Çaykur beyaz çay faydaları: Virüs ve bakterilere karşı etkisi kuvvetlidir. Zayıflamaya yardımcı olur. Florit içeriği zengin olduğundan dişlerde plak ve çürük oluşmasını önler. Yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı olumlu rol oynar.