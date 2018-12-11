Beyaz altın toprakla buluştu, işletmelerin yüzü güldü! Kar keyfi bereketiyle geldi

Türkiye’ye gelen soğuk hava dalgası ve orta ile iç kesimlerde etkili olan kar yağışı, kayak merkezlerini canlandırıyor. Bu merkezler yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Gidişattan memnun olan turizmciler, kış döneminin iyi geçeceğini ve gelirlerinin önemli oranda artacağını öngörüyor.

Doluluk yüzde 80’i aştı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, şu anda kayak merkezlerinin rağbet gördüğüne işaret etti. Bu merkezlere yönelimin giderek arttığını kaydeden Bağlıkaya, “Şu anda telefonlar susmuyor. Şükür ki Uludağ, Palandöken, Sarıkamış, Kartepe, Kartalkaya, Ilgaz gibi kış turizminin önde gelen bölgelerinde doluluk oranı yüzde 80’i aşıyor” dedi.

Taleplerde yüzde 20 artış

Soğukların; kar yağışlarının tur operatörlerinin ve otelcilerin yararına olacağını dile getiren Bağlıkaya, “Umuyorum, sömestr tatilinin de rolüyle kış döneminde doluluklar yüzde 100’ü bulacaktır. Talepler 2017’ye göre yüzde 20 artacaktır” tahmininde bulundu. Kayak merkezlerine yabancı turistlerin dalga dalga geldiğini anlatan Bağlıkaya, “Bölge ülkelerden ve Avrupa’dan otellere başvuranların adedi devamlı artıyor” şeklinde konuştu.

Karacı Tours Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Ciga da kış döneminin yeni başladığını belirterek, “Kar yağışlarının ardından talepler bir anda artacak ve yüzde 100’e dayanacak gibi görünüyor” diye konuştu.

Seçenekler bollaştı

Kayak merkezlerinin yaygınlaştığına; seçeneklerin bollaştığına dikkat çeken Ciga, ayrıca şunları söyledi: “Bu durum rekabeti arttırdığı gibi taleplerin yönünü öngörmeyi güçleştiriyor. Tatilcilerin kayak için hangi bölgeyi tercih edeceklerini kestirmek kolay değil. Burada fiyat, yer ve hizmet anlayışı gibi faktörler devreye giriyor. Ama bütün bölgelerde otellerin rahat ve konforlu, kayak alanlarının uygun olduğu bir hakikat. Bu da Uludağ’ın, Kartalkaya’nın, Palandöken’in Aralık, Ocak, Şubat dönemlerinde tercih edilmesinde; yerli ve yabancı aileleri çekmesinde önemli rol oynuyor.”