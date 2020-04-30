  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Özdolap: "Geldiğimiz nokta bizim için umut verici"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:58:47 -
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Özdolap: "Geldiğimiz nokta bizim için umut verici"

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Şenay Özdolap, ilk vakanın üzerinden 6 hafta geçtiğini belirterek, "Aldığımız tedbirler, yaptığımız tedaviler hastalarımız ve halkımız için de umut verici bir düzeye gelmiş durumda. Bu hepimiz için bir mutluluk kaynağı." dedi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi bilgilendirme toplantısı"nda konuşma yapan Özdolap, kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve hızı durdurulamayan bir pandemiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Özellikle Amerika ve Avrupa'da çok fazla insan kaybı olduğunu ifade eden Özdolap, "İlk vakamızın üzerinden 6 hafta geçti. Geldiğimiz nokta bizim için umut verici. Aldığımız tedbirler, yaptığımız tedaviler hastalarımız ve halkımız için de umut verici bir düzeye gelmiş durumda. Bu hepimiz için bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

Özdolap, 29 Mart'tan itibaren 7 bin 300 PCR testi yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Günlük PCR testi kapasitemiz 500-600 civarında. Kovid-19'dan iyileşen hastalarımızın diğer hastalara immün tedavi donörü olabilmeleri için gerekli antikorun tespiti de yapılmaktadır. Hastanemiz ildeki ruhsatlı plazma aferez merkezi olması nedeniyle hastalarımıza plazmaferez ya da immün plazma tedariki de yapılmaktadır. Böylece gönüllü bağışçılarımızdan plazma alıp kentteki hastalarımıza tedavi şansı sağlanmaktadır."

Zonguldak'ın filyasyonda örnek bir başarı gösterdiğine dikkati çeken Özdolap, PCR laboratuvarının kentte pozitif vakaların hızlı tespitini ve başarılı bir filyasyon çalışmasına olanak sağladığını sözlerine ekledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz..." Kur'an okurken uyuduğu fotoğrafıyla bilinen hafızların hocası Mehmed Ali Şeflek yine Kur'an okurken vefat etti

Kur'an-ı Kerim ile meşgul olurken uyuyakaldığı fotoğrafı ile İslam'a bağlılığını ortaya koyan Mehmed Ali Şeflek Hoca, yine Kur'an okuduğu bi..
Türk Tabipleri Birliği neyin peşinde? Önce 'önemsiz' dediler şimdi 'panik' havası estiriyorlar
Gündem

Türk Tabipleri Birliği neyin peşinde? Önce 'önemsiz' dediler şimdi 'panik' havası estiriyorlar

Türkiye’nin koronavirüse karşı yürüttüğü başarılı mücadeleyi karalamak için elinden geleni yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri virüsü..
İstanbul’da mahalleliyi sokağa döken olay! Lüks arabayla gelip uzun namlulu silahlarla apartmana girdiler
Yerel

İstanbul’da mahalleliyi sokağa döken olay! Lüks arabayla gelip uzun namlulu silahlarla apartmana girdiler

İstanbul Avcılar’da lüks bir araba ile sokağa giren kimliği belirsiz şahıslar, araba bagajından çıkarttıkları silahlarla birlikte bir apartm..
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı