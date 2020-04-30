BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Özdolap: "Geldiğimiz nokta bizim için umut verici"

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Şenay Özdolap, ilk vakanın üzerinden 6 hafta geçtiğini belirterek, "Aldığımız tedbirler, yaptığımız tedaviler hastalarımız ve halkımız için de umut verici bir düzeye gelmiş durumda. Bu hepimiz için bir mutluluk kaynağı." dedi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi bilgilendirme toplantısı"nda konuşma yapan Özdolap, kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve hızı durdurulamayan bir pandemiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Özellikle Amerika ve Avrupa'da çok fazla insan kaybı olduğunu ifade eden Özdolap, "İlk vakamızın üzerinden 6 hafta geçti. Geldiğimiz nokta bizim için umut verici. Aldığımız tedbirler, yaptığımız tedaviler hastalarımız ve halkımız için de umut verici bir düzeye gelmiş durumda. Bu hepimiz için bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

Özdolap, 29 Mart'tan itibaren 7 bin 300 PCR testi yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Günlük PCR testi kapasitemiz 500-600 civarında. Kovid-19'dan iyileşen hastalarımızın diğer hastalara immün tedavi donörü olabilmeleri için gerekli antikorun tespiti de yapılmaktadır. Hastanemiz ildeki ruhsatlı plazma aferez merkezi olması nedeniyle hastalarımıza plazmaferez ya da immün plazma tedariki de yapılmaktadır. Böylece gönüllü bağışçılarımızdan plazma alıp kentteki hastalarımıza tedavi şansı sağlanmaktadır."

Zonguldak'ın filyasyonda örnek bir başarı gösterdiğine dikkati çeken Özdolap, PCR laboratuvarının kentte pozitif vakaların hızlı tespitini ve başarılı bir filyasyon çalışmasına olanak sağladığını sözlerine ekledi.



