BEÜ ihtiyacı olan hidrolik kanalı, yerli ve milli olarak kendileri tasarladı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi’nin tasarımıyla yerli ve milli üretimle yapılan hidrolik kanal üniversitenin gurur kaynağı oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından nehir yatakları, köprü yıkılmasıyla ilgili köprü ayaklarındaki oyulmaları ve nehir akımlarını çalışmak için dizayn edilen, yerli ve milli üretimle yapılan ve Avrupa’da 120 bin Euro’ya satılan hidrolik kanal Türk mühendisler tarafından 100 bin TL ye mal edildi.

“Bizim için gurur verici bir durum”

BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu: "Nehir yatakları, köprü yıkılmasıyla ilgili köprü ayaklarındaki oyulmaları ve nehir akımlarını çalışmak için dizayn edilen hidrolik kanalın yerli ve milli üretimle yapıldı. Avrupa’da 120 bin Euro’ya satılan hidrolik kanal Türk Mühendisleri tarafından ise 100 Bin TL’ye mal edildi. Burası Mühendislik Fakültesinin en gözde laboratuvarlarından birisi. Bunların içinde en özel olanı bu arkamda gördüğünüz hidrolik kanal bu kanal ile nehir yataklarındaki, denizlerdeki pek çok olayı modelleyebiliyorsunuz. Aşınmaları, erozyonları modelleyebiliyorsunuz. Bu cihaz öyle piyasada bulabileceğiniz bir cihaz değil. Arkadaşlarımız bunun için yurt dışından önce bir fiyat teklifi aldı. 120 bin Euro’ydu. Bu pahalı bir sistem olduğu için tasarımı kendileri yaptılar ve yurt içinden bir firmaya bunu imal ettirdiler. Bu proje 100 bin TL’ye mal oldu. Karşınızda yerli ve milli bir proje duruyor. Bu artık yurt içine, yurt dışına pazarlanabilir bir ürün oldu. Bu hakikaten bizim için gurur verici bir cihaz olarak ortaya çıkmış durumda. Firmalarımız tarafından yurt dışına pazarlaması yapılabilir” dedi.

“Gelin iş birliği yapalım”

İş adamlarına ve üreticilere seslenen BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu; “Bu katma değeri yüksek bir ürün. Çelik bilgi ile harmanlanmış ortaya katma değeri yüksek bir ürün çıkmış. Bu hem iç pazarda hem de dış pazarda maliyetinden çok yüksek bir fiyata pazarlanabilir. Ülkemizin 2023 hedefleri politikası çeliği alıp parlatıp bir ham madde olarak işlenebilir bir malzeme olarak dışarıya satmak değil. Burada bilgi ile harmanlayıp yani tasarım üretip, çeliğe şekil verip katma değeri yüksek ürün olarak iç piyasaya ve dış piyasaya sunabilmek. İşte arkamızda görmüş olduğunuz eser bu şekilde. Biz bu şekilde pek çok cihazın tasarımını arkadaşlarımız ve buradaki hocalarımız ile tasarlayabilecek durumdayız. Son zamanlarda Zonguldak çelik üssü olsun diyorlar. Biz Zonguldak’ta üretim yapacaklara şunu söylemek istiyoruz. Deney cihazları bilgi yoğun cihazlardır. Bunlar maliyetinin çok üzerinde satılır. Gelin iş birliği yapalım biz tasarlayalım, siz üretin, yurt dışına satın ihracat yapın” şeklinde konuştu.

“İmalatı ve maliyeti yurt dışındaki benzerlerine göre çok daha düşük”

Hidrolik kanalı köprü yıkılmasıyla ilgili köprü ayaklarındaki oyulmaları ve nehir akımlarını çalışmak için dizayn ettiklerini ifade eden İnşaat Mühendisliği Araştırma Görevlisi Onur Dündar: “Bu arkamızda gördüğümüz bu hidrolik kanalı ortaya çıkan köprü yıkılması, köprü ayaklarındaki oyulmaları ve nehir akımlarını çalışmak için dizayn ettik. Benzerleri yurt dışında vardı. Onları inceledik. Ülkemizde bu ölçekte bir kanal yoktu. Dizaynı gerçekleştirip imalatını Ankara’da bir firmayla yaptık. Ardından firma buraya gelip kurulumunu yaptı. Sistem şuan kullanılabilir durumda. Yurt dışındaki örneklerinden hiç bir farkı yok. Birçoğuna göre avantajları var. İmalatı ve maliyeti yurt dışındaki benzerlerine göre çok daha düşük oldu. Kendimiz ürettiğimiz için değişiklikler yapabiliyoruz sistemi dönüştürebiliyoruz. Bunun yanı sıra sistemin içinde yine yurt içinde Türk bir firma ile beraber otomatik veri toplama sistemi kurduk. Bunun da dizaynını firma ile beraber gerçekleştirdik. Tüm ekipmanlar firma tarafından üretildi. Ayrıca üzerinde otomatik veri toplama sistemi yapısını sağlayan bir yazılım hazırlandı. Şu an o sistem ve yazılım beraber sorunsuz olarak çalışıyor. Toplam ücreti dünya’da ki örneklerine göre çok düşük bir maliyete geldi. Ayrıca üniversitemiz için bir bilgi birikimi oluşturduk. İhtiyaç duyulduğu takdirde yeni fırsatların oluşturulabilmesi için kullanılabilir durumda. Benzer şekilde dönüştürülerek insan eliyle yapılmış farklı akarsu yatakları değil ama akım kanallarının bilimsel çalışmaların yapılmasını sağlayabilir durumda” şeklinde konuştu.