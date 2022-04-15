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Aktüel Beton mikserinin çarptığı kız çocuğu yaşamını yitirdi
Aktüel

Beton mikserinin çarptığı kız çocuğu yaşamını yitirdi

İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki kız çocuğu beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 20:43:00 -
Beton mikserinin çarptığı kız çocuğu yaşamını yitirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki kız çocuğu beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kemalpaşa Caddesi Işıkkent yol ayrımında yolun karşısına geçmek isteyen Büşra K'ye (16) 35 HJP 88 plakalı beton mikseri çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Büşra K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Büşra K'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

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