BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,101114
|1,23
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,097288
|1,17
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,057259
|1,04
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,054676
|0,98
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,101501
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017965
|0,94
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020883
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,053935
|2,41
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,078397
|1,95
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,130169
|1,87
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,087258
|1,80
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,134849
|1,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,185288
|1,28
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,103250
|1,23
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,130572
|1,18
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,028387
|1,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,081691
|1,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,061432
|1,43
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043170
|1,37
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029766
|1,04
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,024847
|0,85
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,035773
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051421
|2,00
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052791
|1,84
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054603
|1,68
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,046718
|1,67
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,049249
|1,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031130
|0,15
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028088
|0,15
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027150
|0,14
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067096
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070661
|0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)