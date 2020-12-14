  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:44:40 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1011141,23
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0972881,17
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0572591,04
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0546760,98
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1015010,94
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0179650,94
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0208830,69
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0539352,41
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0783971,95
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1301691,87
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0872581,80
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1348491,63
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1852881,28
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1032501,23
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1305721,18
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0283871,16
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0816911,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0614321,43
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0431701,37
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0297661,04
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0248470,85
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0357730,84
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0514212,00
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0527911,84
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0546031,68
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0467181,67
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0492491,63
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0311300,15
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0280880,15
ZEM Para Piyasası EYF0,0271500,14
VEM Para Piyasası EYF0,0670960,14
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0706610,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teknik Direktör istifa etti
Spor

Teknik Direktör istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.

Gerçekleri hazmedemediler: HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya haddi aşan ifadeler
Siyaset

Gerçekleri hazmedemediler: HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya haddi aşan ifadeler

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözleri ile HDP'li vekillere adeta ders verdi. Bakan So..
Altın alacaklara kritik uyarı! Geri çekiliyor
Ekonomi

Altın alacaklara kritik uyarı! Geri çekiliyor

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde "Ons Altın, 1992.30 seviyesinden başlayan düşen fiyat eğiliminin geçilememesiyl..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay