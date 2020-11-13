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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:53:00 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042436 0,77
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020510 0,74
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,080606 0,73
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,077949 0,71
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036761 0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033946 0,16
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,143484 0,16
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,088828 0,11
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088594 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
ZEM Katkı EYF 0,020449 1,17
VEM Katkı EYF 0,019267 1,17
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020172 1,16
HEM Katkı EYF 0,019072 1,16
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021613 1,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013084 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,069591 0,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070591 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,069889 0,06
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065787 0,06
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025143 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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