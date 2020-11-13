BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042436
|0,77
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020510
|0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,080606
|0,73
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,077949
|0,71
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036761
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,033946
|0,16
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,143484
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,088828
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088594
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|ZEM Katkı EYF
|0,020449
|1,17
|VEM Katkı EYF
|0,019267
|1,17
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020172
|1,16
|HEM Katkı EYF
|0,019072
|1,16
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021613
|1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013084
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069591
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,070591
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069889
|0,06
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065787
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025143
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)