BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,094490
|0,69
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,131864
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,130772
|0,42
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,068207
|0,42
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,089187
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016586
|0,15
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018692
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,040781
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,095077
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,062941
|0,22
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,104970
|0,20
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020567
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,044058
|0,39
|VEM Pera 3 Değişken Grup EYF
|0,019146
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,020985
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,056064
|0,28
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,025837
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028359
|0,40
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048079
|0,38
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033802
|0,38
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,026646
|0,18
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019125
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065003
|0,09
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024841
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069094
|0,09
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068071
|0,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030442
|0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)