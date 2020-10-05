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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:10:13 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,094490 0,69
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,131864 0,42
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,130772 0,42
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,068207 0,42
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,089187 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016586 0,15
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018692 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040781 0,33
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,095077 0,28
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,062941 0,22
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,104970 0,20
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020567 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Birinci Değişken EYF 0,044058 0,39
VEM Pera 3 Değişken Grup EYF 0,019146 0,32
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020985 0,28
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,056064 0,28
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,025837 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028359 0,40
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048079 0,38
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033802 0,38
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,026646 0,18
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019125 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065003 0,09
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024841 0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,069094 0,09
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068071 0,09
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030442 0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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