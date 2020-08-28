BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
2020-08-28 14:40:53 -
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050865
|0,49
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,070109
|0,42
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,079101
|0,42
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,019802
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,067097
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018110
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015896
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036727
|1,52
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035979
|1,03
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,076910
|0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,076905
|0,98
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079304
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017863
|1,10
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017693
|1,08
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018964
|1,08
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018602
|1,04
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,019106
|1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019811
|0,92
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028537
|0,91
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031197
|0,89
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044386
|0,87
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020883
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047837
|1,15
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029715
|0,97
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,047179
|0,96
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,044881
|0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049377
|0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023677
|0,03
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027176
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069013
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068045
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,072126
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)