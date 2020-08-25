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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:28:35 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,087577 1,90
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,064595 1,88
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082229 1,87
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036956 1,84
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047683 1,83
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015860 0,81
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018094 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043258 3,01
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037231 2,74
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026064 0,39
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,042226 0,16
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,087245 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112344 2,16
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089404 2,07
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,160879 2,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,068223 2,02
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,097369 2,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026616 1,66
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031040 0,51
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044175 0,48
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029108 0,42
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018016 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029819 2,11
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047914 2,11
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047341 2,11
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049571 2,11
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044944 2,10
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068126 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069704 0,02
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062257 0,01
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064264 0,01
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022406 0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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