BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,120603
|1,28
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,064668
|1,26
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,045885
|1,26
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,122056
|1,25
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,082088
|1,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017912
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015654
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025261
|1,51
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,026583
|1,50
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,084713
|1,42
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,113537
|1,40
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042704
|1,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,020992
|0,88
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013180
|0,85
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,024940
|0,83
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,094743
|0,81
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,066842
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043284
|2,42
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030392
|2,39
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028028
|1,84
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019471
|1,84
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027127
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023604
|0,01
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,071863
|0,01
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064687
|0,01
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067911
|0,01
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068815
|0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)