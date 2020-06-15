BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,079052
|0,48
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,076954
|0,46
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,012095
|0,44
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117579
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,116377
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015216
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017442
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032414
|1,91
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036985
|1,52
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020907
|0,87
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079098
|0,87
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020219
|0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019208
|0,88
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,019748
|0,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,062075
|0,58
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,078310
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,050510
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,026941
|0,90
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018701
|0,90
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,040184
|0,73
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028247
|0,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017018
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041119
|0,55
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024728
|0,54
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,039321
|0,54
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,037299
|0,54
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,043919
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061401
|0,05
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063339
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022096
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067076
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068053
|0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)