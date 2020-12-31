BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,071608
|-0,79
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063927
|-0,67
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052007
|-0,61
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,139226
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,055568
|-0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017910
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,050681
|-0,64
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,044030
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032215
|-0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,073361
|-0,49
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,128501
|-0,46
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,101679
|-0,42
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,112199
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027668
|-0,88
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013936
|-0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019800
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049422
|-1,85
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,047737
|-1,66
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,045970
|-1,61
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,043610
|-1,59
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,047624
|-1,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)