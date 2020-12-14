BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,064078
|-0,02
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,051210
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014664
|-0,48
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020085
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)