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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:58:23 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,068431 -0,13
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112458 -0,12
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048648 -0,10
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084352 -0,10
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,045196 -0,08
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,127609 -0,08
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,128721 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,017975 -0,17
ZEM Değişken EYF 0,022113 0,00
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012987 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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