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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:53:00 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,095265 -2,71
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041513 -2,70
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091889 -2,69
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,054670 -2,64
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,074691 -2,63
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017175 -1,54
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,020032 -0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,041676 -4,33
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,048355 -3,14
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,043076 -1,20
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,103205 -1,16
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,047661 -0,93
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,073779 -2,35
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,108379 -2,03
VEM Birinci Değişken EYF 0,046157 -1,62
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,098782 -1,51
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014462 -1,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028830 -2,87
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,055090 -1,32
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,038644 -1,22
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,032732 -1,16
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022769 -1,14
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030505 -2,79
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048886 -2,79
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050793 -2,78
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054139 -2,77
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047875 -2,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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