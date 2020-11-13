BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095265
|-2,71
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041513
|-2,70
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091889
|-2,69
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,054670
|-2,64
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,074691
|-2,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017175
|-1,54
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020032
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,041676
|-4,33
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,048355
|-3,14
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,043076
|-1,20
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,103205
|-1,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,047661
|-0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,073779
|-2,35
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,108379
|-2,03
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,046157
|-1,62
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,098782
|-1,51
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014462
|-1,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028830
|-2,87
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,055090
|-1,32
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,038644
|-1,22
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,032732
|-1,16
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,022769
|-1,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030505
|-2,79
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048886
|-2,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050793
|-2,78
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054139
|-2,77
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047875
|-2,77
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)