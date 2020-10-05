BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043235
|-0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037399
|-0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036833
|-0,27
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,062101
|-0,23
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,089975
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,100123
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,166598
|-0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,116805
|-0,24
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,092639
|-0,21
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013769
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021073
|-0,09
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030352
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018566
|-0,05
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027851
|-0,02
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025892
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,046078
|-0,57
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015371
|-0,57
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053948
|-0,56
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048829
|-0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050486
|-0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)