  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:10:23 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043235 -0,61
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037399 -0,43
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036833 -0,27
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,062101 -0,23
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,089975 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,100123 -0,33
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,166598 -0,25
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,116805 -0,24
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,092639 -0,21
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013769 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021073 -0,09
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030352 -0,09
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018566 -0,05
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027851 -0,02
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025892 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046078 -0,57
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015371 -0,57
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053948 -0,56
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048829 -0,56
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050486 -0,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı 'error' verdi, TTB üyesi bozuldu!
Medya

Fatih Altaylı 'error' verdi, TTB üyesi bozuldu! "Hasta olasım geldi"

Teke Tek programına katılan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit'in sözleri, sunucu Fat..
Emir subayı FETÖ'cüleri bakın kaç kez aramış!
Gündem

Emir subayı FETÖ'cüleri bakın kaç kez aramış!

FETÖ'nün 'TSK yapılanmasının deşifre edilmesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'n..
Necmettin Erbakan ABD'nin ağır sanayi oyununu Elçibey'e anlattı
Gündem

Necmettin Erbakan ABD'nin ağır sanayi oyununu Elçibey'e anlattı

Eski Başbakanlardan rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Azerbaycan'ın hayatını kaybeden 2. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'e ağır sanayinin ..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay