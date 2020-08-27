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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:15:01 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,128703 -0,49
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,089488 -0,46
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,089615 -0,45
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,047396 -0,44
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044075 -0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037246 -0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014312 -0,34
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018055 -0,33
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042409 -0,11
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,097611 -0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,068350 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026692 -0,13
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013109 -0,13
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029092 -0,10
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025567 -0,04
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,025769 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029429 -1,05
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014917 -1,05
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048926 -1,05
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047291 -1,04
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046384 -1,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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