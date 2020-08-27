BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,128703
|-0,49
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,089488
|-0,46
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,089615
|-0,45
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,047396
|-0,44
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,044075
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037246
|-0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014312
|-0,34
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018055
|-0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,042409
|-0,11
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,097611
|-0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,068350
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026692
|-0,13
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013109
|-0,13
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029092
|-0,10
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025567
|-0,04
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,025769
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029429
|-1,05
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,014917
|-1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048926
|-1,05
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047291
|-1,04
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,046384
|-1,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)