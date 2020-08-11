BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,075093
|-0,16
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,029599
|-0,13
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020032
|-0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,071681
|-0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,070235
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,054400
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,030070
|-0,30
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,016279
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,014392
|-0,12
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,020606
|-0,09
|NN Hay. Em. Stand. EYF
|0,048167
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013546
|-0,27
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013127
|-0,05
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025490
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031095
|-1,03
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049943
|-1,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051686
|-1,03
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,049373
|-1,03
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,046888
|-1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062076
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)