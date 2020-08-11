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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-11 14:14:31 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,075093 -0,16
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029599 -0,13
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020032 -0,12
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,071681 -0,12
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,070235 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054400 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030070 -0,30
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,016279 -0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014392 -0,12
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020606 -0,09
NN Hay. Em. Stand. EYF 0,048167 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013546 -0,27
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013127 -0,05
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025490 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,031095 -1,03
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049943 -1,03
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051686 -1,03
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049373 -1,03
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046888 -1,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062076 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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