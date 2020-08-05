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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:17:12 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011910 -2,11
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,101557 -1,95
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081429 -1,62
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077490 -1,51
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062105 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017867 -0,99
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015493 -0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037763 -4,65
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,085820 -3,61
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026750 -3,17
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025173 -3,15
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078481 -2,95
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020774 -2,71
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,019759 -2,14
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,051668 -1,93
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022682 -1,87
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,025599 -1,84
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019868 -4,34
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028598 -4,34
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030462 -3,89
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043348 -3,84
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027200 -1,67

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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