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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:37:05 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079072 -0,23
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063487 -0,18
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033999 -0,16
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,072096 -0,16
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075786 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,018001 -0,60
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017545 -0,50
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026953 -0,48
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018552 -0,46
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019188 -0,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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