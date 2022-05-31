Beslenme uzmanları açıkladı: Kahve güzelliğinizi artırıyor

Uzmanlar, kaliteli kahvenin hücresel onarımı, kolajen üretimi ve iltihabın azaltılmasında önemli rol oynadığını söylüyor. Kahvede bulunan B3 vitamini ve klorojenik asit, hiperpigmentasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca güneş lekeleri, kızarıklık ve ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Daha birçok faydası bulunan kahvenin diğer faydalarınada bir bakalım.

Kahvenin güzellik için 6 kullanım şekli

BUZ KÜPLERİ

Sade kahveyi yaptıktan sonra buz kalıplarına dökün ve dondurun.

Her sabah kahveli buz küplerinizi yüzünüze sürerek cildinizi canlandırabilir ve şişliklerin inmesini sağlayabilirsiniz.

KAHVE TONİĞİ

Sade bir kahve yapın ve pamuk yardımıyla cildinize sürün. Kahve tonik etkisi yaratacak ve cilt tonunuzun dengelenmesini sağlayacaktır.

KAHVELİ KIRIŞIKLIK MASKESİ

Sade kahve yapın ve soğutun. Ardından bir kaşık çavdar ununu ve yumurtanın sarısını içine ekleyin. Macun haline gelinceye dek karıştırın.

Karışımı yüzünüze sürün ve 15 dakika bekledikten sonra yıkayın.

Bu maske kırışıklıklarla savaşmanıza yardımcı olacaktır.

SELÜLİT BAKIMI

SELÜLİTLERİ AZALTIR

Kahvenin içindeki kafeinin kan damarlarını genişleten, kan akışını artıran ve cildin daha genç bir duruma dönmesini sağlayan özelliklere sahip olduğunu biliyor muydunuz? Cildinize kahveyi masaj yaparak uyguladığınıda, parlak ve ışıltılı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.

Türk kahvesi ya da filtre kahve telvesini henüz sıcakken selülitli bölgenize sürün ve üzerini streç filmle kapatın. 20 dakika beklettikten sonra yıkayın.

Haftada 2 kez bu yöntemi uyguladığınızda selülitlerinizin azaldığını göreceksiniz.

YÜZ PEELING'İ

AKNE TEDAVİSİ

Kahvede bulunan antioksidanların, uyarıcıların ve klorojenik asitlerin cilt kalitesini iyileştirmeyle bağlantılı olduğunu biliyor muydunuz? Kahve ile yüz peelingi yapmak, tahriş olmuş ve iltihaplanmaya neden olan gözeneklerin açılmasına yardımcı olabilir.

Kahve telvesini yüz peeling'i olarak kullanabilirsiniz. Ancak fazla sert hareketlerden kaçınmalısınız.

Kahve telvesiyle 5 dakika masaj yaptıktan sonra ılık su ile cildinizi yıkayın.

KOYU RENKLİ SAÇLARA BAKIM

Koyu renkli saçların nemlenmesini ve parlamasını sağlayan bu maske için ihtiyacınız olan malzemeler:

2 yumurtanın sarısı

Ilık su

1 yk. çekilmiş kahve

Bitkisel yağ (zeytinyağı tercih edilebilir)

Malzemeler macun kıvamına gelene kadar karıştırıldıktan sonra saçınıza sürün ve 5 dakika bekletin. Ardından ılık su ile yıkayın.

MORLUKLARI AZALTIR

Kimse gözlerinin altında koyu halkalar olmasını istemez; kahve potansiyel olarak bu duruma yardımcı olabilir. Yapmanız gereken tek şey, bir yemek kaşığı kahve tozunu bir çay kaşığı bal ile karıştırmak. Daha sonra karışıma birkaç damla E vitamini yağı ekleyeceksiniz. Ardından bu karışımı dikkatlice göz altlarınıza uygulayın ve 15 dakika sonra durulayın.