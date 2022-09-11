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Kadın - Aile Beslenme çantasına ne konur? Okulun ilk konu beslenmeye ne hazırlanır?
Kadın - Aile

Beslenme çantasına ne konur? Okulun ilk konu beslenmeye ne hazırlanır?

Milyonlarca öğrenci 12 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Veliler ise şimdiden çocuklarının beslenme çantaları için hangi tarifleri hazırlayabileceklerini araştırıyor. Peki, beslenme çantasına ne konur? Beslenme çantasına uygun tarifler:

Yeniakit Publisher
2022-09-11 00:36:00 -
Beslenme çantasına ne konur? Okulun ilk konu beslenmeye ne hazırlanır?

Annelerin pek çoğu şimdiden 'Okulun ilk günü beslenme çantasına neler konulmalı?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Beslenme çantasına ne konur? Okulun ilk konu beslenmeye ne hazırlanır?

Beslenme çantası için hazırlık yapan veliler şunu unutmamalıdır ki;: çocuklar evden mutlaka kahvaltı yaparak çıkmalıdırlar. Çocukların daha enerjik olması için sabah çok erken saatlerde bile olsa kahvaltı yapılmalıdır. Uzmanlar sağlıklı gıdaların beslenme çantalarında yer almasını tavsiye ediyor. Paket ürünler ise çocuklardan mutlaka uzak tutulmalı.

Poncik poğaça tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket kuru maya
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağından bir parmak az sıvı yağ
  • Yaklaşık 7 su bardağı un

Yapılışı: Öncelikle su ve sütü ısıtın.

Bir yoğurma kabının içerisine ılık su, ılık süt ve mayayı alıp karıştırın.

Ardından karışımı 2-3 dakika bekletin.

Şeker, tuz ve yağı ilave edin.

Unu ise azar azar ekleyip karıştırın.

Kulak mesesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamur kıvam alınca üzerine bir bez örtün ve bir saat mayalanmaya bırakın.

Bir tepsiye yağlı kağıt serin.

Hamurdan küçük parçalar koparın ve yuvarlayıp tepsiye dizin.

Bu aşamada poğaçanın içerisine peynir, zeytin ezmesi ya da patates ekleyebilirsiniz.

Poğaçaları 15-20 dakika tepside dinlenmeye bırakın.

Bir adet yumurtanın sarısını bir kaseye alın. Yumurta sarısının üzerine birkaç damla süt ekleyin.

Fırça ile karışımı poğaçaların üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında poğaçaların üzeri kızarana kadar pişirin.

Tam buğday unlu krep tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı tam buğday unu
  • Yarım çay kaşığı karbonat
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • Sıvıyağ

Yapılışı: Derin bir kesenin içerisine yumurtayı kırın ve telle çırpın.

Kaseye sütü ekleyip karıştırma işlemine devam edin.

Sütün ardından kaseye azar azar unu ekleyin.

Son olarak karışıma tuz ve karbonatı ekleyin.

Kasenin ağzını kapatın ve hazırladığınız hamuru buzdolabına kaldırın.

Hamuru en az yarım saat buzdolabında dinlendirin.

Bir tavaya yağ ekleyip iyice ısıtın.

Isınan tavaya krep hamurundan bir kepçe dökün.

Krepin iki tarafını da pişirin.

Aynı işlemi kalan hamur için tekrarlayın.

Krepin arasında peynir, domates ve yeşillikler yerleştirebilirsiniz.

Krepi aynı bir tost ekmeği gibi düşünüp, içerisine fırında kızarttığınız sebzeler de yerleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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