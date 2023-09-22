Beslemeyin idam edin! Başakşehir'deki vale cinayetinde yeni gelişme
İstanbul Başakşehir'deki vale cinayeti soruşturması kapsamında aranan şüphelilerinden biri Edirne'nin Meriç ilçesinde yakalandı. Vatandaşlar, masum insanların canına kıyan katiller için idam istiyor.
Başakşehir'deki vale cinayeti soruşturması kapsamında aranan şüphelilerinden biri Edirne'nin Meriç ilçesinde yakalandı.
Meriç Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği bir kişiyi ilçe merkezinde durdurdu.
Kimliği olmadığını söyleyen şüpheli gözaltına alındı.
(Görevi başında öldürülen 21 yaşındaki vale Ogün Tekin)
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İsminin F.T. olduğunu söyleyen şüphelinin, yapılan parmak izi kontrolünde kardeşine ait bilgileri veren Ö.T. olduğu belirlendi.
Şüphelinin UYAP sorgusunda, Başakşehir'de 19 Ağustos'ta bir valenin silahla öldürülmesi olayıyla ilgili olarak, Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince, "Bir suçu gizleme, başka bir suçun delillerini gizleme yada yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınıp tutuklandı.