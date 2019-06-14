Besleme YPG'ye ABD'den 200 TIR'lık sevkiyat

Türkiye'ye F-35 konusunda duvar ören, S-400 füzeleri üzerinden skandal yaptırımlarda bulunan ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye ayağını oluşturan YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'ye 200 TIR ağır silah ve zırhlı araç gönderdi.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen DSG yetkilisi şunları söyledi:

"ABD yeni üsler kuracak"

ABD, bize ağır silah ve ile zırhlı araçlar ile pikap araçlar gönderdi. Ayrıca, yeni askeri üslerin inşasında kullanılmak üzere beton bloklar da gönderildi. ABD, Deyr er Zor ve Haseke bölgelerinde yeni üsler kuracak. Sevkiyat, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki Semalka Sınır Kapısı'ndan yapıldı. Oradan da TIR'larla Kobani bölgesindeki DSG merkezlerine bırakıldı. ABD bize yardım etmeye devam edecektir.

"Geri çekileceğiz" naraları atmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok kez, "DAEŞ'e karşı zafer" açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti.

Sevkiyata devam

ABD, YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ise "DAEŞ'e karşı mücadele" olarak gerekçelendiriyordu. DAEŞ'in bölgeden çıkarıldığının açıklamasına rağmen, ABD'nin, PKK'nın Suriye kolu YPG'ye mühimmat sevkiyatına devam etmesi kafalarda soru işaretine neden oluyor.