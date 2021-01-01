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Aktüel Beşir Derneği, İdlibli çocuklara atkı, bere ve eldiven dağıttı
Aktüel

Beşir Derneği, İdlibli çocuklara atkı, bere ve eldiven dağıttı

Dernek gönüllüleri ile hayırseverlerin destekleriyle toplanan atkı, bere, eldiven ve oyuncak bebekler, İdlib'de briket evlerde yaşayan çocuklara ulaştırıldı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 13:28:39 -
Beşir Derneği, İdlibli çocuklara atkı, bere ve eldiven dağıttı

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, başlattığı "İyiliği Örüyoruz" ve "İlmek İlmek Kardeşlik" projeleri kapsamında ülke genelinde toplanan atkı, bere, eldiven ve oyuncak bebekleri, İdlib'de briket evlerde yaşayan çocuklara ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Beşir Derneği ve Genç Beşir destekli "İyiliği Örüyoruz" ve "İlmek İlmek Kardeşlik" projeleri kapsamında dernek gönüllüleriyle bağışçılarının ilmek ilmek ördüğü hediyeler, savaş mağduru çocuklarla buluşturuldu.

Gece gündüz demeden dokunan atkı, bere, eldiven ve oyuncak bebekler, Beşir Derneği'nin İdlib'de briket evlerden kurduğu mahallede bulunan çocuklara dağıtıldı. Dağıtıma Beşir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sarıyar da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıyar, bağışçıların hediyelerini ulaştırdıkları çocukların mutluluklarına şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kamplarda yaşayan çocuklara yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Sarıyar, Genç Beşir başta olmak üzere projede katkısı bulunan tüm bağışçılara teşekkür etti.

Beşir Derneği, Suriye'nin İdlib kenti Killi mevkisinde bulunan "Briket Ev ve Sosyal Yaşam Alanı" projesinin tamamlanmasıyla 7 bin 500 kişinin faydalanabileceği bir yaşam alanının kurulmasını hedefliyor.


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