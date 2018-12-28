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Besin intoleransı nedir?

Yediklerimize olan alerjiden çok farklı bir durum: Besin intoleransı

28 Aralık 2018 Cuma 14:53
Besin intoleransı nedir?

Kendinizi sürekli yorgun, uykusuz ya da gergin mi hissediyorsunuz? Beslenmenize dikkat ettiğiniz halde kilo problemlerinden kurtulamıyor musunuz? Besin intoleransı yaşıyor olabilirsiniz. Cambridge Test İngiltere Laboratuvar Teknik Sorumlusu Dr. Julien Kirby bu konuda şöyle diyor:

Bazı besinleri sindirmek için gerekli kimyasal ve enzimler vücudumuzda yeterince üretilemez. Vücut yeterince sindirilemeyen bu besin moleküllerini yabancı birer madde gibi algıladığında bir çeşit savunma hücresi olan IgG antikorlarını üretmeye başlar. Vücudunuzda bir nevi alarm durumu oluşur. Antikor üretimi, doğrudan ya da dolaylı yoldan birçok sağlık sorununa sebep olabilir. Bu duruma besin intoleransı diyoruz. Bir nevi besinlere karşı hassasiyet diyebiliriz.

Besin intoleransı, besin alerjisiyle karıştırılmamalıdır. Bu önemli bir nokta...

Besin alerjileri küçük miktarda besinle bile tetiklenebilir. O besin her alındığında kısa sürede ortaya çıkar ve bazen çok küçük bir miktar, kısa bir sürede çok ciddi durumlara yol açabilir.

Mesela çileğe alerjiniz varsa, çileği yedikten, hatta bazı durumlarda ona dokunduktan çok kısa bir süre sonra kaşıntı ve döküntü ile karşı kaşıya kalabilirsiniz ve bu en geç 2 saat içinde olabilir. Ancak çileğe karşı intoleransınız olduğunda, kesin o besine karşı alerjik reaksiyonlar göstereceğiniz anlamına gelmez. Eğer intoleransım varsa ve çileği şimdi yersem, bu dakikadan itibaren ortalama 3 güne kadar semptomlarım gecikebilir. Yani süre ile çok bağlantısı var. Bu sebeple alerjiniz olan besinleri de intoleransınız çıkmasa da tüketmemenizi öneriyoruz.

Besin intoleransının sonuçları ölümcül değil ancak yaşam kalitesini hayli etkiliyor. Bitmek bilmeyen başağrıları, migren, sindirim sorunları, ödem ve sürekli kendini şiş hissetme, her gün yorgun uyanma dediğimiz kronik yorgunluk, kilo kontrolünde güçlük, kaşıntı, uyku problemleri gibi sorunların temelinde belki de hiç düşünmediğiniz bir besin yatıyor olabilir.

Ayrıca akut veya kronik anksiyete, depresyon, kistik fibrosiz, astım, gastrit, fibromiyalji gibi sorunlara da sebep olabilmekte; ancak en sık şikayet edilen yukarıda saymış olduklarım.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:55
  1. Besin intoleransı
  2. besin alerjisi

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