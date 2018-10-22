BES’in büyüklüğü 86 milyar lira

Türkiye’de 27 Ekim 2003’te faaliyete geçen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 15. yılını geride bıraktı. Sisteme katılanların sayısı 5 Ekim itibari ile 6 milyon 931 bin 17 oldu. Katılımcıların fon tutarı 76,1 milyar lirayı, devlet katkısı fon tutarı da 9,8 milyar lirayı buldu. Büyüklüğü 85,9 milyar lira olan BES’ten emekli olanların sayısı ise 83 bin 500’ü geçti.