  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tavuklar hayvan değil mi? Sokak köpekleri 80'e yakın tavuğu telef etti! Çocuklar da tehlike altında

Kazakistan Cumhurbaşkanı, iki ismi görevden aldı

İstanbul'daki vaka sayısı alarm veriyor!

İslam Memiş'ten yatırımcıya 'altın' değerinde tavsiye: 2022'de yüzde 80 değer kazanacak!

Erhan Afyoncu'dan CHP'li Özgür Özel'e tarih dersi! "Ortaçağ zihniyeti kendi değerlerinden utananların kafalarındadır"

Ankara'da stoklanmış onlarca araç görüntülendi!

PKK tarafından ölümle tehdit edilmişti! Türk hayranı Fransız piyanist hayatını kaybetti

Turkovac çıktı, maskeler düştü! Rumların bile yapmadığını Cumhuriyet yazarı yaptı

Azınlığın dediği mi milyonların istediği mi olacak?

İmam ağabeyin en zor görevi! Şehit kardeşinin cenaze namazını kıldırdı
Gündem Besim Tibuk: Ramazan'ı sabitleyelim
Gündem

Besim Tibuk: Ramazan'ı sabitleyelim

Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Besim Tibuk, Müslümanların rahat oruç tutabilmesi için Ramazan ayının kışa sabitlenmesini ve oruç tutarken su içilmesini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 03:43:00 -

KKTC'de yaşayan Besim Tibuk, gazeteci Hasan Erçakıca ile YouTube üzerinden yaptığı söyleşide yine ilginç çıkışlarda bulundu.

Ramazan ayında oruç tutan Müslümanların, özellikle yazın uzun günler ve hava sıcaklığı nedeniyle sıkıntı çektiklerinden dem vurarak şunları söyledi:

"Bir kere oruçta su içmeyi serbest bırakmak lazım"

"Müslümanlar kabızlık ve yobazlık yüzünden bunu düzeltemediler. İnsanlar neden eziyet çeksin? Hep kışta olsun. Takvimin düzeltilmesi lazım. Yazın oruç tutmak kolay mı? Bir de su içmiyorsun ya. Bir kere oruçta su içmeyi serbest bırakmak lazım."

"Müslümanlar halen Sümerler'in Ay takvimini kullanıyor"

"Bu kadar tarihte takvimlere düzenleme olmuş, Müslümanlar halen Sümerler'in Ay takvimini kullanıyor. Sümerler 10-11 gün düzeltme yapıyor, onu da yapmıyorlar. Bir de hac olayı var. Sen, yaz ayında hacca gitmenin ne olduğunu düşünebiliyor musun? Suudi Arabistan'da, o sıcakta. "

"Müslüman bilginlere tavsiyem, oturup bir içtihat çıkarsınlar. Desinler ki biz Gregoryen takvimini kullanıyoruz. ama eski adlarını muhafaza ediyoruz. Ramazan ayı Aralık ayına denk gelecek. O zaman da hac 2.5 ay sonra Mart ayına denk gelecek. Suudi Arabistan'da en serin hava. Böylece Müslümanları büyük bir eziyetten kurtarıyorsun."

"Ne kadar eziyet, o kadar sevap"

Hasan Erçakıca'nın "Belki de Müslümanlar ne kadar eziyet, o kadar sevap olarak görüyorlar" deyince Besim Tibuk muzipçe "O da doğru" karşılığını verdi.

Liberal Demokrat Parti, Besim Tibuk, Müslümanların rahat oruç tutabilmesi için Ramazan ayının kışa sabitlenmesini ve oruç tutarken su içilmesini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay