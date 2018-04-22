Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama! 'Sabrımız taştı'

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarla ilgili olarak Beşiktaş yöneticisi Şafka Mahmutyazıcıoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

"DERBİNİN TEKRAR EDİLECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORUM"

Derbinin tekrar edileceğine ihtimal vermiyorum. TFF'nin verdiği kararlardaki esas unsur hakem ve gözlemci raporudur. Bugüne kadar istisnalar vardır sadece. Birkaç istisna Beşiktaş'a denk geldi zaten Caner Erkin olayındaki gibi. Hocamızı hastaneye götürmüşler. Olsun hoca gitti, yardımcı hoca yönetsin diyebilir mi hakem? Saçmalık bu.

"DOKTOR, RAHATSIZLIĞI OLMAYAN ADAMIN KAFASINA 5 DİKİŞ ATAR MI?"

Şampiyonluk maçı olsa kazansan da, kaybetsen de... Ben bunu Fenerbahçe - Beşiktaş camiası olarak bağlı tutmak istemiyorum. Biz bu işin kalitesini yukarı çıkartmak için uğraştıkça maalesef olmuyor. Bir doktor rahatsızlığı olmayan adamın kafasına 5 tane dikiş atar mı? Hadi o doktor attı. Ambulansa bindirdik. Ambulans doktoru hastaneye götürmez. Hadi götürdük. Türkiye'nin en önemli sağlık kurumlarından birinde müşade altına alınsın derler mi?

"FENERBAHÇE BU İŞTE SORUMLUDUR"

Şimdi bir süreç yönetilmeye, algı yaratılmaya çalışıyor. Hocamız hastaneye yatırıldı. Başımıza gelmeyen kalmadı. Fenerbahçe kusurludur, kusursuzdur demiyorum. Fenerbahçe bu işleri sağladı da demiyorum. Fenerbahçeli futbolculara da birşey söylemiyorum. Kusurlu demiyorum ama sorumludur. Çünkü onların sorumluluk alanı, bizim değil. Her konuda milatlar bize oluyor nedense. Caner Erkin'in hadisesini biliyorsunuz. Fenerbahçe sorumludur ve özür dilemeleri gerekiyor."

"ADALETE EN BÜYÜK KALDIRACAK CAMİA BEŞİKTAŞ'TIR"

Biz de artık efendiyiz, hukuka saygılıyız ama bir yere kadar. Bir yerden sonra adaletsizliğe en büyük baş kaldıracak olan camia bu ülkede Beşiktaş'tır. Her şeyin ilki bize olmasın. 2013'te Galatasaray maçında buradaki olayların 10'da 1'i olmadı. Hocamız 3 maç, Beşiktaş 5 maç ceza aldı. Hükmen 3-0 kaybettik. Biz bunu yaşadık. Dediler ki gözlemci ve raporu esastır. Caner Erkin şöyle yaptı, görüntülerde görünüyor diye bundan sonra görüntüler esas alınacak denildi. Biz futbolcumuz yapmaması gereken iş yaptı dedik ve sustuk. Bundan sonra doğrusu olsun dedik.

"BİZİM 3 DİLEKÇEMİZE NEDEN CEVAP VERMEDİLER?"

Fenerbahçe maçında Ricardo Quaresma'ya 5 maç ceza verildi. Yayıncı kuruluş görüntüleri delil teşkil eder dediniz. 3 gün üst üste hukuk kuruluna dilekçe verdik. Quaresma'ya Mehmet Ekici vurdu. Mehmet Ekici de sevk edilsin dedik. Ceza verilsin demedik. Suçu varsa var, yoksa yoktur. Cevap bile verilmedi. Şimdi bugün sevkler yapıldı. Aradan belli bir zaman geçti, bir şekilde gündem oldu. Kaptanımız Tolga'yı neden sevk ettiler? Var mı gözlemci raporunda? Madem böyle sevk edilebiliyor neden bizim dilekçelerimize cevap vermediler?

"SABRIMIZ TAŞTI"

Şafak Mahmutyazıcığlu, maçın tekrar edilme kararının çıkması halinde nasıl bir tepki vereceksiniz sorusuna ise, "Bu Beşiktaş yönetiminin ve başkanının vereceği bir karardır. Şunu net olarak söyleyebilirim, adaletsizliğe karşı tepkimizi ortaya koyarız. Beşiktaş camiasının sabrının taştığı noktadır." diye yanıt verdi.