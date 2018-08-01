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Beşiktaş'tan Volkan Babacan bombası! Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi

Siya beyazlı ekip Medipol Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan'a kanca attı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:14
Beşiktaş'tan Volkan Babacan bombası! Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi

Kara Kartal, Fabricio’nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’a transfer olmasının ardından yeni kaleci arayışlarına başlamıştı.

Bu doğrultuda; David Ospina ve Harun Tekin’le temas halinde bulunan Siyah-Beyazlılar’ın son olarak gündemine Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan’ı aldığı ortaya çıktı.

Kulübüyle 3 yıllık daha kontratı bulunan 29 yaşındaki file bekçisi için temaslara başlayan yönetimin, Başakşehir’le bu konuda bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Güneş yeşil ışık yaktı Başakşehir’de 4 sezondur görev yapan Babacan, uzun yıllardır A Milli Takım’ın da kalesini başarıyla koruyor.

Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş’in, tecrübeli file bekçisinin transferine yeşil ışık yaktığı bildirildi.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:14
  1. Beşiktaş
  2. Medipol Başakşehir
  3. Volkan Babacan

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