Beşiktaş'tan transfer bombası! Juventus'un dünyaca ünlü golcüsü...
Beşiktaş, İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Hırvat futbolcu Mario Mandzukic'i transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı.05 Ağustos 2018 Pazar 02:00
İtalyan “TuttoMercato” isimli haber sitesi yaptığı Mandzukic analizinde, tecrübeli santrforun önümüzdeki sezon takımdan ayrılabileceğini belirtti. Juve’nin Ronaldo’yu alıp Higuain’i
satmasından sonra bir golcü daha aradığını belirten site, Beşiktaş’ın Hırvat golcüyü ikna edebilmesi halinde transferin son günü imzayı attırabileceğini kaydetti.
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