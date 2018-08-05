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Beşiktaş'tan transfer bombası! Juventus'un dünyaca ünlü golcüsü...

Beşiktaş, İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Hırvat futbolcu Mario Mandzukic'i transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı.

05 Ağustos 2018 Pazar 02:00
Beşiktaş'tan transfer bombası! Juventus'un dünyaca ünlü golcüsü...

İtalyan “TuttoMercato” isimli haber sitesi yaptığı Mandzukic analizinde, tecrübeli santrforun önümüzdeki sezon takımdan ayrılabileceğini belirtti. Juve’nin Ronaldo’yu alıp Higuain’i 
satmasından sonra bir golcü daha aradığını belirten site, Beşiktaş’ın Hırvat golcüyü ikna edebilmesi halinde transferin son günü imzayı attırabileceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 02:00
  1. Beşiktaş
  2. Juventus
  3. Mario Mandzukic
  4. İtalya Serie A

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