Beşiktaş'tan transfer bombası! Juventus'un dünyaca ünlü golcüsü...

İtalyan “TuttoMercato” isimli haber sitesi yaptığı Mandzukic analizinde, tecrübeli santrforun önümüzdeki sezon takımdan ayrılabileceğini belirtti. Juve’nin Ronaldo’yu alıp Higuain’i

satmasından sonra bir golcü daha aradığını belirten site, Beşiktaş’ın Hırvat golcüyü ikna edebilmesi halinde transferin son günü imzayı attırabileceğini kaydetti.