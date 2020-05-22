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Spor

Beşiktaş’tan teşekkür mesajı

Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yanı sıra futbolcu ve çalışanların Covid-19 testinin pozitif tespit edilmesinin ardından geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve birçok siyasiye teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:36:53 -
Beşiktaş’tan teşekkür mesajı

Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yanı sıra futbolcu ve çalışanların Covid-19 testinin pozitif tespit edilmesinin ardından geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve birçok siyasiye teşekkür etti.


Beşiktaş’ta geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte toplamda 8 kişide virüs tespit edilmiş ve sonuçlar pozitif çıkmıştı. Geçen süre içinde herkes virüsten kurtulurken, son olarak Başkan Ahmet Nur Çebi’nin gerçekleşen testleri negatif olarak sonuçlandı ve Beşiktaş’ta pozitif vaka kalmadı. Beşiktaş Kulübü, Ahmet Nur Çebi’nin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdikten sonra resmi internet sitesinden teşekkür mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:


"Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile futbolcu ve çalışanlarımızda pozitif Covid-19 tespit edilmesinin ardından Başkanımız Ahmet Nur Çebi’yi arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu ile Süper Lig kulüplerinin başkanlarına, kulübümüzün kurul başkanları ve üyelerine, genel kurul üyelerimize ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz."

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