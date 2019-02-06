Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Alanyaspor'da forma giyen... Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye şimdiden başlayan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Efecan Karaca'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

Bu sezon ligin en çok dikkat çeken yerli futbolcularından biri olan Alanyasporlu Efecan Karaca'ya Beşiktaş kanca attı.



Siyah-beyazlılar, sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli orta alan oyuncusunu yakın takibe aldı.



Beşiktaş daha önce Alanyaspor'dan Vagner Love transfer etmişti...



(Takvim)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.