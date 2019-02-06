Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Alanyaspor'da forma giyen...
Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye şimdiden başlayan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Efecan Karaca'yı transfer etmek için girişimlere başladı.06 Şubat 2019 Çarşamba 11:31
Bu sezon ligin en çok dikkat çeken yerli futbolcularından biri olan Alanyasporlu Efecan Karaca'ya Beşiktaş kanca attı.
Siyah-beyazlılar, sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli orta alan oyuncusunu yakın takibe aldı.
Beşiktaş daha önce Alanyaspor'dan Vagner Love transfer etmişti...
(Takvim)
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