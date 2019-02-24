Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı! Görkem Can... Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Schalke U19'da top koşturan Görkem Can'a kanca attı.

Rhein Derbisi’ndeki oyunuyla otoritelerden tam not alan 1.90 cm. boyundaki stoper, şimdiden 4 büyükleri de peşine taktı. Görkem Can hamlesi! Özellikle Beşiktaşlı yöneticilerin, önümüzdeki yaz için genç futbolcuyu yakın takibe aldıkları öğrenildi.



Schalke’de kaptanlık yapan ve uzun süredir Everton’ın da radarında olan Görkem’in, Alman U16 ve U17 Milli Takım formasını giymesine rağmen yakında Ay-Yıldızlı takımı tercih edeceği ifade edildi. (Fanatik)

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