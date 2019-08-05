Beşiktaş'tan stoper hamlesi! 3 yıllığına geliyor Beşiktaş, İspanya La Liga takımlarından Villarreal'den Victor Ruiz'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

Beşiktaş, İspanya La Liga takımlarından Villarreal'in stoperi Victor Ruiz'i 3 yıllığına renklerine bağladı. Ayrıntılar geliyor...

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