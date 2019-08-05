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Beşiktaş'tan stoper hamlesi! 3 yıllığına geliyor

Beşiktaş, İspanya La Liga takımlarından Villarreal'den Victor Ruiz'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:14
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! 3 yıllığına geliyor

Beşiktaş, İspanya La Liga takımlarından Villarreal'in stoperi Victor Ruiz'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:14
  1. Beşiktaş
  2. İspanya La Liga
  3. Villarreal
  4. Victor Ruiz

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