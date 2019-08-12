Beşiktaş’tan Sinan Bolat hamlesi! Karius'un sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına yerli alternatifler üzerinden devam eden Beşiktaş, Sinan Bolat ile prensipte anlaştı.

Karius'un sakatlığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eldiveni Sinan Bolat'a emanet etmeye hazırlanıyor. Belçika ekibi Royal Antwerp'de forma giyen Sinan Bolat'ın Türkiye'de futbolhayatına devam etmek istediği ve bu nedenle Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi. Siyah beyazlı yönetim, 2020'de sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmayı düşünüyor. Kartal, yedekte beklettiği Ertaç ile de prensipte anlaşmıştı.

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