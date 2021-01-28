Beşiktaş'tan milyonluk anlaşma
Beşiktaş Kulübü, forma üreticisi Adidas ile 5 yıl için 100 milyon liralık sponsorluk anlaşması imzaladı.
Beşiktaş yönetimi, futbol takımının formalarını tasarlayan Adidas ile sponsorluk anlaşmasını devam ettirmek için görüşmelerine devam ediyordu.
5 yıl için 100 milyon Lira
Ortacizgi.com’un edindiği bilgiye göre; Beşiktaş ile Adidas, 5 yıllık yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atmaya çok yakın.
Siyah beyazlı kulübün 5 yıl için yaklaşık 100 milyon TL gelir elde edeceği öğrenildi.
Görüşmelerde sona gelindiği ve ufak tefek pürüzlerin kaldığı ifade edildi.
Bu anlaşmayla Adidas, Türkiye'de 4 büyüklerden sadece Beşiktaş ile çalışıyor olacak.