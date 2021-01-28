  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Pes' dedirtti! CHP'li İBB'den yüzde 44 zam

Türkiye'nin beklediği haber geldi! Kaçırılan denizcilerle iletişime geçildi

Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen Kılıçdaroğlu'ndan 'Diyarbakır anneleri' çarpıklığı

BBC o ülkedeki korkunç olayı açıkladı! Timsaha yaptıkları şaşırttı

WhatsApp'tan Telegram'a geçenler dikkat! Bu artık mümkün

Avrupa ülkesinden sürpriz açıklama: Türkiye ile daha iddialı bir anlaşma yapabiliriz

Kuzey Kore'den dikkat çeken iddia: Denemeler başladı

Hedef Çanakkale ve İstanbul Boğazı! Onlarca saldırı helikopteri sınıra konuşlandırıldı

Abdurrahman Dilipak erken seçim iddialarını yorumladı

Özoğuz’dan Akit’e sessiz sedasız ziyaret! Ekrem duyarsa konser iptal… Haberimiz olsa çay demlerdik Gökhan
Spor Beşiktaş'tan milyonluk anlaşma
Spor

Beşiktaş'tan milyonluk anlaşma

Beşiktaş Kulübü, forma üreticisi Adidas ile 5 yıl için 100 milyon liralık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 23:56:00 -
Beşiktaş'tan milyonluk anlaşma

Beşiktaş yönetimi, futbol takımının formalarını tasarlayan Adidas ile sponsorluk anlaşmasını devam ettirmek için görüşmelerine devam ediyordu.

5 yıl için 100 milyon Lira

Ortacizgi.com’un edindiği bilgiye göre; Beşiktaş ile Adidas, 5 yıllık yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atmaya çok yakın.

Siyah beyazlı kulübün 5 yıl için yaklaşık 100 milyon TL gelir elde edeceği öğrenildi.

Görüşmelerde sona gelindiği ve ufak tefek pürüzlerin kaldığı ifade edildi.

Bu anlaşmayla Adidas, Türkiye'de 4 büyüklerden sadece Beşiktaş ile çalışıyor olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altınlar elde mi kalacak? Uzmanlar konuya açıklık getirdi
Ekonomi

Altınlar elde mi kalacak? Uzmanlar konuya açıklık getirdi

Altın fiyatlarında gerileme sürüyor. Altın yatırımcısına iyimser mesajlar veren teknik uzman Tunç Şatıroğlu, "ABD vadeli borsaları toparlanı..
İçişleri ve MİT'ten ortak operasyon! Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi
Gündem

İçişleri ve MİT'ten ortak operasyon! Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, MİT, KOM Dairesi ve KKTC polisinin ortak operasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet yiğit Türkiye'ye ge..
Dünyaca ünlü şirketten Türkiye açıklaması
Dünya

Dünyaca ünlü şirketten Türkiye açıklaması

Siemens Gamesa Onshore Global Üst Yöneticisi Lars Bondo Krogsgaard, dünyadaki enerji geçişinin koronavirüs salgınına rağmen hızlıca yaşanaca..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay