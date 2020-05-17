Beşiktaş'tan 'maske' açıklaması
Beşiktaş Kulübü, korsan ürünler ile ilgili bir açıklama yaparak hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, korsan ürünler ile ilgili bir açıklama yaptı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Kulübümüzün armasını taşıyan maskeler ile çeşitli tekstil ve aksesuar ürünlerinin sosyal medyada korsan şekilde yapılan reklam ve satışının arttığını gözlemlemekteyiz.
Söz konusu korsan ürünlerin reklam ve satışını yapanlar hakkında gerekli hukuki işlemlere derhal başlanacağını kamuoyuna duyurur, taraftarlarımızdan korsan ürünlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."
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