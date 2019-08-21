Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou hamlesi Beşiktaş, İngiliz ekibi Tottenham'ın Fransız orta sahası Kevin N'Koudou'nun kiralanması konusunda oyuncu ve kulübüyle el sıkıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadrosuna mutlaka bir kanat oyuncusu katmak isteyen Beşiktaş, Tottenham forması giyen Kevin N'Koudou ile anlaştı. Tottenham da 27 maçta 1 gol attı 3 sezondur Tottenham forması giyen N'Koudou, 27 maça çıkarken, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.