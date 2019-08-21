Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou hamlesi
Beşiktaş, İngiliz ekibi Tottenham'ın Fransız orta sahası Kevin N'Koudou'nun kiralanması konusunda oyuncu ve kulübüyle el sıkıştı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:30
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadrosuna mutlaka bir kanat oyuncusu katmak isteyen Beşiktaş, Tottenham forması giyen Kevin N'Koudou ile anlaştı.
Tottenham da 27 maçta 1 gol attı
3 sezondur Tottenham forması giyen N'Koudou, 27 maça çıkarken, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.
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