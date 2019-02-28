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Beşiktaş'tan Kayserispor'u imha planı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam ett

28 Şubat 2019 Perşembe 14:55
Beşiktaş'tan Kayserispor'u imha planı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

 

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

 

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Kayseri’ye gidecek.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:55
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