Beşiktaş’tan kanat takviyesi!

Kanat bölgesindeki isimleri değiştirmek isteyen Beşiktaş, önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı oyuncu için temaslara başladı.

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken, en az 2 ismi ilk kampa yetiştirmek istiyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, bir yandan Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmayı beklerken, diğer yandan da listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.

Kanat bölgesinde oynayanRicardo Quaresma ve Jeremain Lens’i satışa çıkaran Beşiktaş, iki kenarda da oynayabilen isimler üzerine yoğunlaştı.

Teknik heyetin bir süredir radarında olan ve ismini yönetimle paylaştığı Caiuby Francisco da Silva için ilk temas kuruldu.

İki kanatta da oynayabiliyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Ausburg’da forma giyen Caiuby, geçtiğimiz sezonun devre arasında İskoç temsilcisi Grasshoppers’a kiralık olarak gitmişti.

Yeni sezon öncesi tekrar takımına dönen 30 yaşındaki isim, ağırlıklı olarak sol kanat olmak üzere iki tarafta da forma giyebiliyor.

Geçen sezon çok etkili bir görüntü çizemeyen ve 25 maçta 2 gol 1 asist üreten Caiuby, 2017-2018 sezonunda ise 5 gol 8 asistlik performans göstermişti.

Ausburg ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun düşük bir bonservis ücreti ile transfer edilmesi planlanıyor.