Beşiktaş'tan iflas açıklaması
Beşiktaş, Almanya merkezli Bild gazetesinin yaptığı "iflas ediyorlar" haberiyle ilgili açıklama yaptı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "116 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en köklü kulübü hakkında hiçbir gerçekliğe dayanmayan, sadece yoruma dayalı yapılan haberin gerçeklerle ilgisi yoktur" ifadelerine yer verildi.02 Şubat 2019 Cumartesi 16:27
Beşiktaş Kulübü, Alman gazetesi Bild’in yaptığı "iflas ediyorlar" haberiyle ilgili açıklama yayımladı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Alman gazetesi Bild’in 116 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en köklü kulübü hakkında hiçbir gerçekliğe dayanmayan, sadece yoruma dayalı yapılan haberinin gerçeklerle ilgisi yoktur.
Aksine, son yıllarda UEFA temsilcilerinin bile bütün raporlarında ülkemiz futbol kulüplerinin içinde bulundukları genel finansal tablolara kıyasla, Beşiktaş JK gidişat olarak en iyi kulüp gösterilmektedir.
Bununla birlikte Kulübümüzden, gazetecilik etiği gereği herhangi bir görüş bile sorulmadan, genel yorumlar üzerinden hazırlanan bu haberin hangi dayanaklarla oluşturulduğunu sorgulamak durumundayız.
Konuyla ilgili Almanya’da yasal çerçevede gerekli işlemlerin yapılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla, Beşiktaş JK" ifadeleri kullanıldı.
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