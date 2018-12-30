THY- Euroleague
0553 313 94 23

Beşiktaş'tan flaş karar! Kampa götürülmeyecekler...

Beşiktaş'ın iki önemli isimlerinden Gökhan Töre ve Tolga Zengin siyah beyazlı ekibin Antalya kampına götürülmeyeceği belirtildi.

30 Aralık 2018 Pazar 02:57
Beşiktaş'tan flaş karar! Kampa götürülmeyecekler...

Beşiktaş'ta ikinci yarı kampı öncesinde transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, kadrodan gidecek isimlerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Gökhan Töre ve Tolga Zengin'e büyük şok!

Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz gündelerde "5-6 isimle yolları ayıracağız" sözlerinin ardından son dakika gelişmesi yaşandı. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Tolga Zengin, ikinci yarı öncesinde Antalya'da yapılacak kamp çalışmalarıan götürülmeyecek.

West Ham'a kiralandıktan sonra satışı gerçekleşmeyen ve Beşiktaş'a yeniden dönen Gökhan Töre, siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne bir türlü giremedi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gökhan Töre ile Ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarların gözünden düştükten sonra bir daha kaleyi uzun süreliğine geri alamayan Tolga Zengin'in de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş, 35 yaşındaki kaleciyi Ocak ayında takasta kullanmayı düşünüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 02:57
  1. Antalya
  2. Beşiktaş
  3. Tolga Zengin
  4. Gökhan Töre

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cristiano Ronaldo atıyor Juventus kazanmaya devam ediyor!
    1. Cristiano Ronaldo atıyor Juventus..
    2. İskoçya'da Steven Gerrard rüzgarı!..
    3. Süper Lig ekibinden Aziz Behich bombası!
    4. Beşiktaş'tan flaş karar! Kampa..
    5. "Çekilme" açıklaması: Trump henüz..
    6. Trump, göçmen çocukların ölümünden..
    7. ABD Başkanı Trump'tan Çin ile anlaşma..
    8. Kanserle savaşan kadın ihmal kurbanı..
    9. Trump göçmen çocuklarının ölümünden..
    10. YPG'li terörist konuştu: ABD'nin..
    11. Dağda mahsur kalan kişileri jandarma..
    12. Kan donduran itiraf! Abisini öldürüp..
    13. Sırbistan'daki protestolar devam ediyor
    14. Şehit babası trafik kazasında hayatını..
    15. Emniyet Genel Müdüründen yılbaşı..
    16. "Onu öldürmek istedim"
    17. "Trump henüz Afganistan'dan çekilme..
    18. İnegöl Köftesi'ni dünyaya tanıtan ünlü..
    19. Sırbistan'daki hükümet karşıtı..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2018
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Ümraniye AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?
    Ümraniye AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    Eygi'den sonra Pekin de Akit TV'de konuştu... Şimdi düğümü mahkeme çözecek
    Eygi'den sonra Pekin de Akit TV'de konuştu... Şimdi düğümü mahkeme çözecek
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı