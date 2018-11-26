Beşiktaş'tan flaş Babel açıklaması

Beşiktaş, sosyal medyadan bir taraftara cevap veren Ryan Babel için bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kabul edilemez"

Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.