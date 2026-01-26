  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail, Doğu Kudüs’teki BM merkezini kundakladı Yahudilerin itirafı dünyanın gündeminde 'Türkiye İsrail'in güvenliğini bozdu' Aziz İhsan Aktaş davası başlıyor! CHPli yolsuzluk şüphelileri için hesap vakti Türkiye Akkuyu ile küresel sahnede CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı Ekrem’in danışmanı uyanmaya başladı: ‘Çözüm yok şov var’ itirafı! Eski ABD Başkanı Clinton’dan Minnesota'daki olaylar hakkında sert çıkış! Trump yalancı Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü! Sözde öğretmen, küçük çocuğu taciz edip videoya çekti Tahran’dan Washington’a kanlı mesaj: Rüzgâr eken fırtına biçer Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!
Spor Beşiktaş'tan flaş Abraham açıklaması!
Spor

Beşiktaş'tan flaş Abraham açıklaması!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'tan flaş Abraham açıklaması!

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın bonservisinin 13 milyon Euro karşılığında Roma'dan alındığını resmen açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak transfer edilen İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, Roma kulübüne 13 milyon avro transfer bedeli ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Abraham, siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 13 gol kaydetti.

Beşiktaş rekor kırdı!
Beşiktaş rekor kırdı!

Spor

Beşiktaş rekor kırdı!

Mourinho istediğini aldı! Rafa Silva, Beşiktaş ile yollarını ayırdı! İşte Kara Kartal'a ödenecek bonservis bedeli
Mourinho istediğini aldı! Rafa Silva, Beşiktaş ile yollarını ayırdı! İşte Kara Kartal'a ödenecek bonservis bedeli

Spor

Mourinho istediğini aldı! Rafa Silva, Beşiktaş ile yollarını ayırdı! İşte Kara Kartal'a ödenecek bonservis bedeli

Beşiktaş'tan flaş Demir Ege Tıknaz açıklaması! Portekiz’e gidiyor
Beşiktaş'tan flaş Demir Ege Tıknaz açıklaması! Portekiz’e gidiyor

Spor

Beşiktaş'tan flaş Demir Ege Tıknaz açıklaması! Portekiz’e gidiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23